İsmail Kartal maç öncesi takıma ne dedi? Galatasaray derbisi sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç öncesi takımla yaptığı konuşmayı açıklarken Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

İsmail Kartal maç öncesi takıma ne söyledi?

Galatasaray derbisine hazır olduklarını belirtti

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor’u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından Galatasaray derbisine değindi ve maç öncesi takıma yaptığı konuşmayı açıkladı.

NE SÖYLENDİ? İsmail Kartal maç öncesi saha toplantısında takıma şunları söylediğini dile getirdi: "Kendi taraftarlarımızın önünde ne kadar birlikte olduğumuzu, ne kadar iyi olduğumuzu göstermelerini istedim. Onlar da elinden geleni yaptı."

BÜYÜK RESİM: Galatasaray derbisine hazır olduklarını belirten İsmail Kartal, oyuncularının bu derbiyi kazanabilecek kalitede olduğunu söyledi: "Oyuncularım iyi oyuncular, kaliteli oyuncular. Hep beraber yarın sabah çalışmaya başlayarak Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Fenerbahçe ile Galatasaray, 19 Mayıs'ta RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri bir veya üç puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.