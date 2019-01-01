İsmail Kartal: Hakem mağlubiyete sebep oldu

Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı, takımının Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından demeçler verdi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği 'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikorofonlarına konuşan Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, hakem kararlına tepkiliydi.

"Net penaltı verilmedi" diyen Kartal, karşılaşmanın hakemine olan tepkilerini şöyle ifade etti:

"Haftalardır hakem hakkında konuşmuyorum. VAR'a gidip bakılmıyor, bakılsa net penaltı var ve 2-0 olacak. Bizim oyuncularımız penaltı için itiraz ederken savunmada yerimizi alamadık ve golü yedik. Bugün mağlubiyeti hak etmedik ama Hüseyin Göçek mağlup olmamıza sebebiyet verdi. Bizi tarafsız arkadaşlarımız da arayıp söylüyor, kaç haftadır içeride dışarıda yapılan hatalar var"

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Yedikleri ikinci golde de şanssız olduklarını açıklayan Kartal, "İkinci golde de uzun bir top, ceza sahasında tek adam var. Top gitti onun önüne düştü ve ikinci golü yedik" dedi.

Oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden deneyimli antrenör, "Bugün oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar, ben oynadıkları oyundan ve mücadelelerinden memnunum. Önümüzdeki haftalara bakacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Çaykur Rizespor, milli aradan deplasmanında çıkacağı maçla dönecek.