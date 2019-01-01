İsmail Kartal: Doğru yoldayız

Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 6 hafta sonra kazanan Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal, doğru yolda olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "4 haftadır kaybettiğimiz için taraftarlarımızı üzmüştük. Bu akşam bir nebze onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bu üç puanı onlara armağan ediyoruz." dedi.

Kendi sahalarında oynadıkları bütün maçlarda iyi oynadıklarını ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

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"Bugün artık kötü gidişe son vermek istiyorduk. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımızla hep beraber maça iyi motive olduk. MKE Ankaragücü'nü daha önce çalıştırdığım için bütün oyuncuların hepsini yakından tanıyordum. Maçın başından sonuna kadar rakibimize birkaç pozisyon vermemize rağmen çok daha fazla pozisyonlar ürettik. Haklı bir galibiyet elde ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftadır kaybettiğimiz için taraftarlarımızı üzmüştük. Bu akşam onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bu üç puanı onlara armağan ediyoruz."

"Moral bulduk"

Kartal, iyi çalıştıklarını belirterek, "Doğru yoldayız. 9 maç 11 puan. Önümüzde 8 maçımız daha var. Sonuçta kazandığımız için çok mutluyuz. Bunun için önümüze bakıyoruz. Eksiklerimiz var. Bu haftayı üç puanla kapattık. Güzel oldu. İyi bir durumdayız. Moral bulduk" diye konuştu.

Herkese ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kartal, "Fizik olarak bir sorunumuz yok. Taraftardan destek bekliyorum. Ben giderim başkası gelir ama şunun bilinmesini istiyorum. Ben buraya boş mukaveleye imza atarak geldim. Bazı eleştirileri hak etmiyoruz. Bir tane Çaykur Rizespor var. Hep beraber takımımıza destek olunmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.