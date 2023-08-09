İsmail Kartal, yıldızın sözleşmesini dondurduklarını açıkladı: Galatasaray'a sert cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan ezeli rakibi Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'a cevap geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde Maribor ile karşılaşacak. Maç öncesinde konuşan İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kendilerine yaptığı gönderme hakkında da konuştu.

Ne söylendi?

İSmail Kartal, "Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. 'Çalım atıldı' ifadelerini doğru bulmuyorum, en doğru çalım sahada atılır. Bu işin ekonomik boyutu var, bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili burada bir şey söylemem doğru değil. Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Linkoln Henrique'nin sözleşmesi donduruldu

'Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor. Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncu daha ayrılabilir. Gelecek oyunculara bağlı.'

Haberin devamı aşağıda

Diğer gelişmeler neler?

'Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. Son durumu net olarak bilmiyorum. Transfer sürecinde her şey anlık olarak değişiyor.'

"Listemizde yoktu"

'Tete, baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktu. Bu futbolcuyla ilgili kulübümüz de gerekli açıklamayı yaptı. Listemizde zaten yoktu ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi bize teklif edildi. Ben bize uygun bulmadım. Yönetimimiz gündemine almadı. Bonservis kısmı var, riskli bölümü var. Kapalı bir kutu. Biz her şeyi düşünmek zorundayız. Tete ayarında, belki daha üstün, belki daha farklı oyuncularla meşgulüz.'