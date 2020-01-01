İsmail Kartal: Bir puan aldık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz

Sivasspor'un iç sahada etkili bir takım olduğunu söyleyen İsmail Kartal, kazanamasalar da aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ile oynadıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın ilk yarısında doğru pozisyon alarak, doğru savunma yaptıklarını belirten Kartal, "İyi mücadele ettik, devre berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık, yaptığımız değişiklik karşılığını buldu. Öne geçtik ve oyunun son bölümlerine kadar oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçı kopartabilirdik"

Taktik ve disipline bağlı bir şekilde oynadıklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Golden sonra birkaç pozisyonumuz vardı. Doğru zamanda doğru pasları oyuncularım birbirine aktarabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. En büyük eksiğimiz 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilmek için şansımız vardı, bunu değerlendiremedik. Sivasspor iyi bir takım ve evinde iyi futbol oynuyor, güçlü oyuncuları var. Son dakikalarda, son anda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak buradan bir puan aldık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor bugün elinden geleni yaptı, onlara da bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum."