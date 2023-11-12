İsmail Kartal beraberliğe rağmen memnun: "Oyun beni çok mutlu etti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana'da 0-0 berabere kaldıkları maçın sonucundan memnun.

Fenerbahçe, Adana'da berabere kaldı

İsmail Kartal sonuçtan memnun

Fenerbahçe milli araya lider girdi

NE OLDU? Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İsmail Kartal, maçın ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? İsmail Kartal maçtan sonra şunları söyledi: "Adana Demirspor takımı ilk kez sahasında bizim maçta puan kaybetti. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kontrol bizdeydi, oyunu domine ettik. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Güzel bir maç oldu. Kazanmayı hak eden bizdik. Aldığımız bir puanla milli araya lider olarak giriyoruz. Oynadığımız oyun beni çok mutlu etti. Oyuncularımı içeride tebrik ettim."

DAHA FAZLASI: İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti: "Bugün oynayan oyuncular, eksik oyuncuları aratmadı sahada. Sahaya çıkan bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Futbolda puan kayıpları olabilir. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Her maçı her zaman kazanacaksın diye bir kural yok."

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BÜYÜK RESİM: Fenerbahçe milli araya 12 haftada topladığı 31 puanla lider girdi.