İsmail Çipe Kayserispor'da
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Kayserispor
Alt yaş takımlarından beri Galatasaray'da forma giyen İsmail Çipe'nin yeni adresi Kayserispor oldu.
Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık kiralık sözleşmes imzalandığı ifade edildi.
Kayseri ekibi transferi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:
✍️İsmail Çipe, Kayserisporumuzda— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2019
🖇 https://t.co/sWTY1suObo#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/Wt8Zy87BdH
İsmail Çipe, geçtiğimiz sezon 2 Süper Lig ve 6 Türkiye Kupası maçında Galatasaray'ın kalesini korudu.