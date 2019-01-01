İsmail Çipe Kayserispor'da

Kayseri ekibi 24 yaşındaki file bekçisini 2 yıllığına kiraladı.

Alt yaş takımlarından beri 'da forma giyen İsmail Çipe'nin yeni adresi oldu.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 24 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık kiralık sözleşmes imzalandığı ifade edildi.

Kayseri ekibi transferi sosyal medya hesabından aşşağıdaki gibi duyurdu:

İsmail Çipe, geçtiğimiz sezon 2 Süper Lig ve 6 Kupası maçında Galatasaray'ın kalesini korudu.