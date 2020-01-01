Ismail Aissati Denizlispor'dan ayrıldı

Ismail Aissati, Denizlispor ile olan sözleşmesini feshetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'da Ismail Aissati'nin, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ismail Aissati'nin alacakları için kulübe ihtar gönderdiği, kendisine hak ettiği ücretlerle ilgili birçok ödeme planı sunulduğu belirtildi.

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Yayıncı kuruluşun söz verdiği ödemeleri zamanında yapmaması nedeniyle tüm kulüplerin futbolcu maaşlarını ödemekte zorlandığının kamuoyunca bilindiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Futbolcularımızdan Ismail Aissati, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek, sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Denizlispor'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

2017 yılında Denizlispor'a transfer olan doğumlu oyuncu, kulübün 1.Lig'den Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. Yeşil-Siyahlı forma altında 97 maça çıkan Aissati, rakip filelere sadece üç gol yollayabildi.