Ismael Saibari transferi kesinleşti: Bayern Münih, PSV'ye bu rekor tutarı ödeyecek

Eindhovens Dagblad gazetesi muhabiri Rik Elfrink'in Pazartesi günü bildirdiğine göre, Ismael Saibari'nin Bayern Münih'e transferi son aşamaya geldi. PSV, 55 milyon avroya kadar çıkabilecek bir bedel alacak.

Elfrink'e göre, tüm taraflar arasında genel hatlarıyla bir anlaşma sağlandı. Saibari, PSV'ye şimdiye kadar en yüksek transfer bedelini kazandıran oyuncu olacak.

Ancak Saibari'nin sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor, Bayern ve PSV ise son ayrıntıları görüşüyor. 25 yaşındaki Faslı oyuncu şu anda Dünya Kupası'nda yer alıyor ve cumartesi gecesi Brezilya karşısında (1-1) muhteşem bir performans sergiledi.

Elfrink, bu transferin önünde herhangi bir engel görmüyor. “Saibari, Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık kontrolünden geçecek ve bu bir sorun değil, çünkü Alman milli takımının doktoru aynı zamanda Bayern Münih’in de doktoru.”

PSV, altı yıl önce KRC Genk'ten 200.000 avroya transfer ettiği Saibari'den devasa bir kâr elde edecek.

PSV formasıyla Saibari, 142 resmi maça çıkmış gibi görünüyor; bu maçlarda orta saha oyuncusu 42 gol ve 29 asist kaydetti.

Saibari, PSV'den sekiz Hollanda şampiyonluğu ile ayrılıyor. Ayrıca son yıllarda değerli bir Fas milli oyuncusu haline geldi.