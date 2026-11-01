Ismael Saibari'nin kâbusu Bayern Münih'te gerçeğe dönüşüyor

Ismael Saibari için çok kötü haber. Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, cumartesi akşamı Borussia Dortmund'a karşı oynanan maçta sakatlandı. Sky Sports Germany, oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Faslı millî futbolcu için Der Klassiker kısa sürede sona erdi. Dortmund kalecisi Gregor Kobel ile çarpışmasının ardından maça devam edemedi. Çok geçmeden ev sahibi ekipte Serge Gnabry de sakatlanarak oyundan çıktı.

Saibari, pazar sabahı hemen ameliyata alındı. Oyuncunun ayak bileğinde sindezmoz yaralanması oluştu. Bu, ayak bileği ekleminin hemen üzerinde, kaval kemiği ile kamış kemiği arasındaki bağ dokusu bağlantısında yırtık veya gerilme anlamına geliyor.

Geçen yaz PSV'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha ve hücum oyuncusu, Almanya'nın rekor şampiyonu adına en az üç ay forma giyemeyecek.

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Saibari iyi bir sezon geçiriyordu. Kulübüyle çıktığı 14 maçta üç gol atıp üç asist yaptı.

Bayern Münih, Saibari'nin yokluğunda maçı kazanamadı. Eski PSV forveti Fabio Silva'nın son dakikalarda attığı golün ardından 90 dakika sonunda skorbordda 2-2'lik eşitlik vardı.