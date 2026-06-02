Ismael Saibari, bu yaz PSV'den ayrılıp en üst düzey bir kulübe transfer olabilir

PSV orta saha oyuncusu Ismael Saibari, Bayern Münih ile görüşüyor. Transfer muhabiri Fabrizio Romano bu haberi Salı günü duyurdu.

Görünüşe göre Saibari, Münih'e transfer olmayı olumlu karşılıyor. Dikkat çekici bir şekilde, Bayern onu FC Barcelona'yı tercih eden Anthony Gordon'un (Newcastle United) alternatifi olarak görüyor.

Gordon maçlarda çoğunlukla kanat oyuncusu olarak görev alırken, Saibari PSV'de genellikle en ofansif orta saha oyuncusu olarak oynuyor.

PSV'nin Saibari için ne kadar para alabileceği henüz belli değil. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Eindhoven'da 2029 ortasına kadar sözleşmeli ve son şampiyon, rekor bir bedel talep etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Bu rekor şu anda, 2019 yazında 50 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Hirving Lozano'ya ait.

Transfermarkt'a göre Saibari'nin değeri sadece 40 milyon avro. Ancak muhteşem istatistikleri ve Dünya Kupası'na katılması bu rakamı artırabilir.

28 kez Fas milli forması giyen Saibari, PSV formasıyla 142 resmi maça çıkmış görünüyor. Bu maçlarda Saibari 42 gol ve 29 asist kaydetti.