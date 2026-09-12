Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Diomande'yi öne çıkarması beklenen bir gecede, Kylian Mbappe'nin iki golü ve Alvaro Carreras ile Jude Bellingham'ın golüne rağmen, Camello'nun golünün tribünlerde endişe yaratmasının ardından maç Santiago Bernabeu taraftarının hafif ıslıklarıyla sona erdi.

Rayo, ilk yarıyı yerde uzanmış halde bitirmesine rağmen ikinci yarıda geri döndü ve kafa karışıklığı yarattı. Böylece Bernabeu, Mourinho'dan daha fazlasını istediğini teyit etti; Katalan "Sport" gazetesine göre.

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Yalnızca 21 dakika içinde, kraliyet takımının üç gol atmasıyla maçın mücadelesiz sonuçlandığı görüldü. Kadroda öne çıkan en dikkat çekici unsur, en tartışmalı transferin sahibi Diomande'nin katılımı oldu; Bernardo Silva, Carreras ve Rüdiger'in ilk on birde yer almasının yanı sıra.

Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet, Real Madrid'de bir gerginlik nöbetine yol açmıştı ve takım, art arda kazandığı iki galibiyetle karşılık verdi: önce Inter'e karşı 2-1, ardından Rayo'ya karşı 4-1. Ancak geçmişin hayaletleri Bernabeu'da hâlâ mevcuttu.

Nitekim Rayo, "Sport"'a göre Vinicius'un yaptığı büyük bir hatadan yararlandı ve top, farkı garip bir dokunuşla Courtois'nın bacaklarının altından geçirerek daraltan Camello'ya ulaştı. Skor 3-1'e gelince Bernabeu gerildi ve Mourinho çekingen ıslıklar arasında ayağa kalktı.

Bunlar Courtois'nın dakikalarıydı; Rayo'nun ceza sahası dışından yaptığı denemeler karşısında parladı. Belçikalı kendi kuralını dayatıyor: Kurtarılabilir toplar içeri girmiyor, kurtarılamaz gibi görünen birçok top da girmiyor.

Diomande'nin ilk büyük gecesi olması beklenen bu gece, LaLiga'nın en pahalı transferinin sahibi gerçek bir iz bırakamadan sona erdi; buna karşılık Mbappe yeniden parladı ve dördüncü golü kaydetti. Ancak en önemlisi, Katalan gazeteye göre Real Madrid'in belirsizlik mırıltıları ve Mourinho'dan daha fazlasını isteyen ıslıklar arasında galip ayrılmasıydı.

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