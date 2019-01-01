Transfer

Islam Slimani resmen Monaco'da

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twitter/@as_monaco
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren Monaco aradığı ismi buldu. Fransız ekip, 31 yaşındaki Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattıklarını duyurdu.

Cezayirli futbolcu, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte, "Monaco ailesine katıldığım için çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir kulübe dahil oldum. Gollerimle kulübün gelişmesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

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