Islam Slimani resmen Monaco'da

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.

'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren aradığı ismi buldu. Fransız ekip, 31 yaşındaki Islam Slimani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattıklarını duyurdu.

🔴⚪️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer le prêt pour une saison, avec option d’achat, d’@slimaniislam en provenance de Leicester.



📄👉 https://t.co/a2awFEzhOH pic.twitter.com/dadWhg8slH — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 21, 2019

Cezayirli futbolcu, kulübün resmi sitesine verdiği demeçte, "Monaco ailesine katıldığım için çok mutluyum. Şampiyonluk için yarışan bir kulübe dahil oldum. Gollerimle kulübün gelişmesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.