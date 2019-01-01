Islam Slimani, Ligue 1'in zirvesinde!

Geçen sezon Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Monaco forması altındaki performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor...

'nun sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, 'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu 'de kiralık olarak geçiren Cezayirli golcü performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmış ve sarı-lacivertli forma altında çıktığı 25 resmi maçta 5 kez fileleri havalandırabilmişti.

kariyerine hızlı bir başlangıç yapan 31 yaşındaki oyuncu, Opta verilerine göre bu sezon şu ana kadar çıktığı 10 lig maçında 6 gol atıp 7 de asist yaptı.

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Bu performansıyla takımına toplam 13 gol katkısında bulunan Slimani, Ligue 1'de şu ana kadar sezonun en çok gol katkısı yapan oyuncusu konumunda.

Bu alanda Slimani'nin en yakın takipçisi, 14 maçta 6 gol 5 asistlik perforfmansıyla 11 gole katkıda bulunan PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria.

Şu ana kadar 8 maçta forma giyen PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'nin ise 5 gol 3 asist ile toplam 8 gole katkısı bulunuyor.