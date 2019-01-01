Islam Slimani Fenerbahçe’de kalacak mı?

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Islam Slimani takımdan ayrılıyor.

2018-19 sezonu başında İngiliz ekibi ’den ’ye kiralık olarak gelen Islam Slimani sarı lacivertli formayla isteneni veremedi. 2019 Afrika Kupası’nda ülkesi ’in formasını giyecek olan Slimani’nin adı bugünlerde eski kulübü ile anılıyor.

Yıldız forveti Bas Dost’u ’ya kaptırma tehlikesi yaşayan Sporting Lizbon eski oyuncusu 30 yaşındaki forveti kiralamayı düşünüyor. basınından Ojogo’ya dayandırılan habere göre Slimani de eski takımına dönmeye hazır.

2013-16 yılları arası Portekiz ekibi Sporting Lizbon’un formasını giyen Slimani 2015-16 sezonunda 31 gol attıktan sonra 30 milyon Euro bedelle Leicester City’ye transfer olmuştu. Kiralık olarak geldiği Fenerbahçe’de sınıfta kalan Cezayirli forvet ligde yalnızca bir gol kaydedebildi.