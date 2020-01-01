İskoçya'da sezon tescil edildi, şampiyon Celtic

İskoçya Premier Ligi kulüpleri sezonun tescil edilmesine karar verdiler. Bu kararla Celtic şampiyon ilan edildi, Hearts ise küme düştü.

İskoçya Premier Ligi'nde 2019-20 sezonu tescil edildi. Şampiyon oldu, son sıradaki Hearts ise küme düştü.

Ligdeki 12 takımın bir araya gelerek aldığı kararla birlikte koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen organizasyonun devamının mümkün olmadığında karar kılındı.

Bu sezon maç başına alınan puanlar üzerinden oluşturulan sıralama ile lig tescil edildi. Zirvedeki Celtic şampiyon ilan edildi, son sıradaki Hearts ise küme düştü.

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Bu kararla birlikte Celtic üst üste dokuzuncu şampiyonluğunu kazanmış oldu.

İskoçya Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamaya göre sezon sıralaması şu şekilde oluştu: