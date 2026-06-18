İskoçya Teknik Direktörü: Fas 2026, 2022'den daha iyi olabilir

İskoçya Milli Takımı Teknik Direktörü Steve Clark, yarın Cuma akşamı ABD Doğu Kıyısı saatine göre oynanacak 2026 Dünya Kupası’nda Fas ile yapılacak beklenen karşılaşma öncesinde, takımının maçlara daha az favori olarak çıktığında psikolojik olarak daha rahat hissettiğini söyledi.

İskoç "Herald" gazetesinin ayrıntılarını aktardığı maç öncesi basın toplantısında Clark şunları söyledi: "Güçlü rakipler karşısında çok iyi oynamamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Ancak bazen İskoç zihniyeti, zayıf taraf olduğumuzda bizi biraz daha rahat hissettiriyor."

Clark sözlerine şöyle devam etti: “Haiti karşısında favori gösteriliyorduk ve maçı zor bulduk, ancak kazandık. Bu sefer zayıf taraf biziz ve bazen İskoçya bunu tercih eder.”

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İskoçya teknik direktörü, Atlas Aslanları’nın gücünü överek şöyle konuştu: “Fas, bir önceki Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmişti ve bence bu takım en az o kadar iyi, hatta daha iyi bile olabilir ve kesinlikle daha da iyiye gidebilir.”

Ve şöyle devam etti: “Yine yarı finale çıkma hedefleri olacak. Fas karşısında bizim için büyük bir meydan okuma… Onlara büyük saygı duyuyoruz.”

Taktik ve kadro konusunda ise Clark şunları söyledi: “Bu sistem bizim için iyi sonuç verdi, ancak oynadığımız her taktiğe çok emek harcadık. Teknik direktörlük kariyerim boyunca farklı taktiklerle oynayabileceğimizi gösterdik. Bu, her zaman geliştirmeye çalıştığımız bir şeydi. Farklı maçlar için farklı taktikler ve farklı oyuncular. Bunu beklemeniz ve görmeniz gerekecek.”

İskoçya, Brezilya ve Haiti’nin de yer aldığı 3. grupta Fas ile karşılaşacak.

Grup aşamasının ilk turunda Atlas Kaplanları, Seleção ile 1-1 berabere kalırken, İskoçya ise Haiti’yi 1-0 mağlup etti.