İskoçya, eski Eredivisie savunmacısını yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtacak

Sébastien Pocognoli, İskoçya'nın yeni milli takım teknik direktörü olmaya çok yakın. The Herald'a göre, eski AZ savunmacısının resmen açıklanması an meselesi.

İskoç Futbol Federasyonu (SFA), haziran ayı sonunda Dünya Kupası sırasında görevini bırakacağını açıklayan Steve Clark'ın yerine bir isim arıyordu. The Tartan Army, Dünya Kupası'na Haiti karşısında alınan kısır bir 1-0'lık galibiyetle başladı, ardından Fas (0-1) ve Brezilya'ya (0-3) boyun eğdi.

İskoçya, tur atlayabilmek için diğer maçların sonuçlarına bağlıydı ve Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 yenmesinin ardından, averajla turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İskoç medyası, Clarke'ı Haiti karşısındaki yetersiz oyun ve sonuç nedeniyle eleştirdi; onlara göre elenmenin temeli de burada atıldı.

Böylece Clarke'ın İskoçya'daki başarılı serüveni yedi yılın ardından sona erdi ve federasyon, Pocognoli'nin şahsında açıklanmaya çok yakın olan bir halef arayışına girdi. 2007 ile 2010 yılları arasında AZ forması giyen eski sol bek, oyunculuk kariyerinin ardından teknik adamlıkta kısa sürede yükseldi.

39 yaşındaki Pocognoli, teknik direktörlük kariyerine Union Sint-Gillis 21 Yaş Altı Takımı'nda başladı. Ardından KRC Genk 18 Yaş Altı Takımı üzerinden 2023'te Belçika 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. 2024'te bu kez başantrenör olarak Union'a geri döndü. Pocognoli, ilk sezonunda Brüksel ekibini doksan yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı. Süper Kupa da kazanıldı.

Performansı ülke sınırlarının dışında da dikkat çekti. AS Monaco, Adi Hütter'in yerine bir isim arıyordu ve geçen yıl ekim ayında rotayı Pocognoli'ye çevirdi. Ancak Ligue 1'de alınan yedincilik bir ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle Monaco bu sezon yalnızca Konferans Ligi'nde yer alıyor.

Monaco kararını verdi ve Pocognoli'yi 1 Haziran'da görevden aldı. Yaklaşık 2,5 ay işsiz kaldıktan sonra şimdi SFA tarafından resmen açıklanmaya çok yakın. Pocognoli, yaz başında da İskoçya'ya gitmeye yaklaşmıştı. Ancak Hearts, sonunda Pocognoli'nin vatandaşı Wouter Vrancken'i tercih etti.

"Genel direktör Ian Maxwell ve Craig Mulholland'ın (elit futbol direktörü, ed.) liderliğinde yürütülen arayışın ardından, Pocognoli artık the driving seat'te", diye yazdı The Herald. İskoçya, eylül sonu/ekim başında yeniden sahaya çıkacak. O dönemde sırasıyla Slovenya, İsviçre, Kuzey Makedonya ve yeniden Slovenya'ya karşı Uluslar Ligi maçları oynanacak.