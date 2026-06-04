2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'nın maçlarının TV yayınları

Ziggo GO üzerinden 2026 Dünya Kupası'nı izlemenin birçok büyük avantajı vardır. Hollanda'da resmi yayın hakları tamamen kamu yayıncısı (NOS) tarafından elinde tutulsa da ve maçlar bu nedenle NPO 1 ve NPO 3'te yayınlansa da, Ziggo GO uygulaması turnuvayı canlı olarak takip etmeyi çok daha esnek hale getirir.

En önemli avantajlar şöyle sıralanabilir:

Zaman dilimleri için çok önemli: Duraklatma ve Replay TV

Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlendiği için, saat farkı nedeniyle birçok maç (Hollanda saatiyle) akşam geç saatlerde veya gece yarısı oynanıyor.

Canlı yayını duraklatma ve geri sarma: İçecek almaya gittiğiniz için maçın başlangıcını veya önemli bir golü kaçırdınız mı? Canlı görüntüleri anında geri sarabilirsiniz.

Replay TV: Ertesi sabah erken kalkmak zorunda olduğunuz için gece oynanan önemli bir maçı kaçırdınız mı? Uygulama aracılığıyla, maçların tamamını veya NOS'un analizlerini size uygun olan zamanda kolayca izleyebilirsiniz.

Tüm AB'de izleme (Yaz tatili için ideal)

Dünya Kupası Haziran ve Temmuz aylarında oynanıyor ve bu, birçok kişi için yaz tatiliyle çakışıyor. Ziggo GO ile kendi oturma odanıza bağlı kalmazsınız:

İspanya'daki plaj şezlongunuzda, Fransa'daki kamp alanında veya Avrupa Birliği içindeki herhangi bir yerde, Wi-Fi veya mobil veri paketiniz aracılığıyla tüm maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Her ekranda esneklik

Uygulama, hemen hemen her cihaz için optimize edilmiştir. Arka bahçenizde akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden izlemek kadar, yatak odanızdaki ikinci bir akıllı TV'de, medya akış cihazında (Chromecast veya Apple TV gibi) Ziggo GO uygulaması üzerinden izlemek de aynı derecede kolaydır. Böylece evde uzaktan kumandayı kimin elinde tutacağı konusunda tartışmalar yaşanmaz.

Temel paketinize tamamen dahil

NPO 1, 2 ve 3, Ziggo'nun dijital temel paketinde standart olarak bulunduğundan, Dünya Kupası'nı izlemek size hiçbir ekstra maliyet getirmez. Ek veya pahalı bir spor aboneliği satın almanıza gerek kalmadan 104 maçın tümüne anında erişebilirsiniz.

Ekstra spor içeriği: NOS ana turnuvayı yayınlasa da, Ziggo Sport kanalları aracılığıyla genellikle Dünya Kupası ile ilgili ekstra analizler, özetler ve hazırlık maçlarını (diğer üst düzey ülkelerin özel hazırlık maçları gibi) takip edebilirsiniz.

2026 Dünya Kupası İskoçya'da hangi kanal tarafından yayınlanacak?

İskoçya'da, yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nın resmi yayın hakları, Birleşik Krallık'ın büyük kamu yayıncıları BBC ve ITV arasında tamamen paylaşılmaktadır (STV, İskoçya için yerel karasal yayın lisansına sahiptir).

Maçları nasıl takip edebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz:

📺 Ücretsiz televizyon

BBC Scotland & STV: Ulusal ücretsiz kanallar olarak bu kanallar, turnuva programını paylaşarak açık televizyonda kapsamlı yayınlar sunacak. C Grubu'nda Brezilya, Fas ve Haiti ile oynayacağı tüm merakla beklenen maçlar da dahil olmak üzere turnuvanın en önemli maçlarını ve Dünya Kupası finalini, ücretli bir aboneliğe ihtiyaç duymadan tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

📱 Dijital ve ücretsiz yayın

BBC iPlayer & STV Player: Kapsamlı dijital erişim için her iki kanal da turnuva programının kendilerine ait kısımlarını çevrimiçi olarak yayınlayacak. Ülkedeki izleyiciler, BBC iPlayer ve STV Player uygulamalarını kullanarak mobil cihazlar, tabletler veya akıllı TV'lerde tüm canlı maçları izleyebilir, maç özetlerini isteğe bağlı olarak görüntüleyebilir ve uzman stüdyo analizlerini tamamen ücretsiz olarak takip edebilir.







