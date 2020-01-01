Işıtan Gün: Hollanda da verilen karar adil

Hollanda'da liglerin sona ermesinin ardından Fortuna Sittard Kulübü'nün Türk Başkanı Işıtan Gün, adil bir karar verildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'da liglr iptal edildi ve takımların mevcut sıralamaya göre UEFA'nın organizasyonlarına katılacağı açıklanmıştı. Ayrıca ligde Eredivisie'de şampiyon ve küme düşen takımlar da ilan edilmeyeceği açıklandı.

Aspor'a konuşan Fortuna Sittard Kulübü Başkanı Işıtan Gün , kararı adil olarak değerlendirdi;

"Sanki dünkü karardan sonra büyük bir kriz varmış gibi gösteriliyor ama burada öyle bir kriz yok. Öncelikle liglerin sona erdirilme kararını federasyon almadı. Hükümetin aldığı karara göre 1 Eylül tarihine kadar futbol müsabakaları ve toplu diğer her türlü etkinlik yasaklandı. Bu nedenle de federasyon açıklama yaparak sezonun sona erdirilmesinin doğru olacağını düşündü. Mart ortasından itibaren her gün federasyon ve kulüp yetkilileri video konferans düzenleyerek süreci yönetiyorduk ve gelişmeleri paylaşıyorduk. Tabii ligler, federasyon ve kulüplerin büyük çoğunluğu da sezonun bitmesini hedefliyordu ama mevcut durumda bunun tamamlanmayacağı ortaya çıkınca federasyon dünkü karardan önce bize email atarak kararları özetledi. Hukuken profesyonel futbol kurulu sezon sonunda ne olacağına karar verme yetkisine sahip. Kulüpler kendi tercihlerini belirtti ve bana da göre de sezon hakkaniyetli olarak sona erdirildi. Şampiyon ilan edilmedi, düşme ve çıka da bu sezon yaşanmamış gibi iptal edildi. Ligler önümüzdeki sezon aynı kulüplerle oynanacak."

Daha fazla takım

Işıtan Gün, Avrupa Kupalarına katılımın mevcut sıralamayla belirleneceğini söyleyerek UEFA'nın önceki tutumunu değiştirdiğini belirtti:

"Bildiğiniz gibi sezonunu iptal eden ilk ülke oldu. Bu karardan sonra UEFA bir açıklama yaptı ve Avrupa kupalarına katılım yetkisinin UEFA'da olduğunu yeniledi. Tabii bu çok tepki gördü. Çünkü Avrupa Kupalarına kimlerin katılacağı, ligin hangi şartlarda bitirileceği tamamen ulusal federasyonlara ait. Nitekim UEFA'nın daha sonraki açıklasında da bir yumuşama gördük. 'Biz tabii ki liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz ancak istisnai durumlar ayrıca değerlendirilir' açıklamasını yaptılar. Burada da tabii İskoçya, Belçika ve Hollanda'ya atıfta bulundular. UEFA son açıklasında da eğer ligleri bitirirseniz lütfen mevcut sıralamayı göz önüne alın dedi ve Hollanda'da da bu yönde karar alındı."

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Ligin bu şekilde sona erdirilmesi durumunda büyük bir maddi kayıp yaşamayacaklarını belirten Gün, risk almama taraftarı olduklarını söyledi;

"Yayıncı kuruluş tüm sezonun parasını ödedi. Ligi tamamlamamanın kulüplere ve liglere getireceği mali bir yük de yok. Dolayısıyla risk almadan sezonu burada bitirip önümüzdeki sezona konsantre olacağız. Zaten Eredivisie'deki 18 kulübün 12-13 tanesi sezonu bitirme taraftarıydı."