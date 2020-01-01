İsimsiz bağışçının Neymar olduğu ortaya çıktı

Brezilya'da koronavirüsle mücadele kapsamında isimsiz gerçekleştirilen yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yardımın Neymar'a ait olduğu ortaya çıktı.

Neymar'ın 'da koronavirüsle mücadele eden bir yardım kuruluşuna 5 milyon Brezilya Reali (950 bin dolar) yardımda bulunduğu açıklandı.

UNICEF ve bir yardım kuruluşu arasında bölüşülen bağışın kime ait olduğu ilk etapta belirtilmemişti.

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Brezilya'da yayın yapan SBT isimli kanal bu bağışın Neymar'a ait olduğunu duyurdu.

Daha fazla takım

PSG'li futbolcunun adı, kanalda yayınlanan Fofocolizando isimli programda açıklanırken, spiker "Neymar bu bağışı yaptığında isminin açıklanmasını istemedi ama biz açıklıyoruz çünkü güzel şeyler yapan insanların bilinmesini istiyoruz. Bu bilgi diğer sporcuların, diğer ünlülerin de bir şeyler yapması adına bir teşvik olabilir." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın eski takımı 'da futbolcular önderliğinde bir araya gelmiş ve kulüpteki çalışanların işten çıkarılmamaları ve maaşlarını almaya devam etmeleri adına futbolcuların kendi maaşlarından yüzde 70'lik kesinti yapacaklarını duyurmuşlardı. Messi, aynı zamanda, Barcelona'da bir hastaneye 1 milyon euro'luk bağışta bulunmuştu.