Real Madrid, pazar akşamı Camp Nou'da oynanacak El Clasico'da Barcelona ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sakatlıkları nedeniyle Marco Asensio ve Rodrygo'nun, cezası nedeniyle de Vinicius Junior'ın yokluğunda sürdürdü.

Real Madrid'in resmi internet sitesi, takımın Valdebebas'ta yeni bir sabah antrenman seansı gerçekleştirdiğini belirtti. Teknik heyetin bu seansta fiziksel ve taktiksel yönlere odaklandığı, Leipzig maçında forma giyen ilk 11 oyuncularına ise farklı antrenmanlar ayrıldığı aktarıldı.

Geri kalan oyuncuların antrenman seansı, sahada ısınma ve aktivasyon çalışmalarıyla başladı; ardından pas ve kaleye şut çalışmalarına geçildi, daha sonra bir dizi taktiksel antrenman uygulandı. Seans, küçük bir sahada oynanan maçlarla sona erdi.

Real Madrid'in son antrenmanını yarın cumartesi, İspanya saatiyle 10.30'da gerçekleştirmesi planlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ise saat 10.00'da Real Madrid şehrinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Takım, pazar sabahı beklenen karşılaşmayı oynamak üzere İspanya'nın başkentinden Barcelona'ya hareket edecek, İspanya saatiyle akşam 21.00'de başlayacak maçın ardından ise Madrid'e dönecek.