İspanyol oyuncunun transferinden son anda vazgeçen Alman ekibi, yargı dağıtıyor...

NE OLDU? RB Leipzig, kulübün Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu Isco için yaptığı transfer hamlesinin başarısız olduğunu gördükten sonra Union Berlin'le dalga geçti.

Ancak, bu girişimlerinde derslerini aldıklarını söylemek yanlış olmaz.

Union, kendilerine yöneltilen küstahça yoruma Leipzig'in geçmişleri olmadığını imâ ederek asıl alay edenin kendileri olduğunu gösterdiler.

NE SÖYLEDİLER: Union, İspanyol oyun kurucunun olmadığı güncel kadrosunun bir fotoğrafını yayımladıktan sonra, RB Leipzig onlara şu yanıtı verdi: "Isco?"

Ancak Union, verdiği cevapla son gülen taraf olduğunu kanıtladı: "Gelenek?"

Tweet, 40 binden fazla beğeni alarak gündeme oturdu.

BÜYÜK RESİM: Sevilla'daki kariyeri yalnızca dört ay süren Isco, transferin son gününde sağlık kontrolünü tamamladı.

Ancak kulübe göre, menajeri şartları değiştirmeye çalıştı.

GOAL, iki tarafın ödeme yüzünden anlaşmazlığa düştüğünü ve Isco'nun, kulüpten Avrupa Ligi'nde oynayabileceğine dair bir garanti almadığı için hayal kırıklığına uğradını doğruluyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

UNION BERLİN İÇİN SIRADA NE VAR? Kulüp, beklenmedik bir şampiyonluk yarışının içinde yer alırken Bundesliga lideri Bayern Münih'in sadece bir puan gerisinde bulunuyor.

Ve önümüzdeki aylarda şampiyonluk yarışında kalmayı umuyorlar.