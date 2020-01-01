Real Madrid'de gözden düşen Isco Arsenal yolunda
Real Madrid’de gözden düşen ve forma şansı bulamayan Isco, üretkenlikten yoksun oyunlarını en büyük sorun olarak gören Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın isteği üzerine Londra kulübünün radarına girdi.
Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Arsenal, sorunu çözmede anahtar olabilecek bir oyun kurucu almak için Ocak transfer dönemini bekliyor. Ancak kulübün radarında olan oyunculardan Dominik Szoboszlai’nin Avusturya ekibi Red Bull Salzburg’tan RB Leipzig’e transfer olması ve Houssem Aouar’ın adının da PSG’yle anılmasından ötürü seçenekleri azalıyor.
Sport’un haberine göre Zinedine Zidane yönetiminde Real Madrid’de forma şansı bulmakta güçlük çeken Isco önümüzdeki transfer döneminde Arsenal kulübüyle anlaşma sağlayabilir.
28 yaşındaki yıldız oyuncunun talipleri arasında Juventus, Sevilla, AC Milan ve Everton gibi kulüpler de bulunuyor.