Steven Gerrard, Liverpool ile Arsenal arasındaki zirve maçında yaşanan ve kendisini rahatsız eden bir hakem pozisyonunun ardından video yardımcı hakem teknolojisine karşı öfkesini kustu. VAR odasında yaşananları "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Gerrard, hakem Stuart Attwell'e sert eleştiriler yöneltti.

Liverpool'un Arsenal'e mağlup olduğu karşılaşmanın 21. dakikasında hakem tartışması yaşandı. Jurrien Timber'ın ceza sahası içinde Alexander Isak'ın formasını çekmesiyle oluşan açık ihlal, hakem tarafından değerlendirilmedi. Bu pozisyon, Kai Havertz'in galibiyet golünü kaydetmesinden yalnızca beş dakika sonra gerçekleşti.

İsveçli forvet Isak'ın ihlale maruz kalmasına rağmen hakeme itiraz etmeyip oyuna devam etmeyi tercih etmesinin ardından, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, bu tür durumlarda oyuncularını yere düşmeye teşvik edeceğini belirtecek kadar ileri gitti.

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Gerrard, penaltı pozisyonu nedeniyle video teknolojisine yüklendi

"The Overlap Daily" programındaki konuşması sırasında Gerrard, video teknolojisinden sorumlu olan Attwell'in Timber ve Isak pozisyonuna müdahale etmemesinden duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirdi.

Eski Liverpool kaptanı şunları söyledi: "Ortanın hızı, pozisyonun gerçekleşme biçimi ve buna eşlik eden tepki, hakemin bunu nasıl kaçırabileceğini ya da büyük bir ihlal olmadığını düşünebileceğini anlamamızı sağlayabilir. Ama birinin video teknolojisi odasında, tüm bu ekranlarla çevrili bir şekilde oturup pozisyonu görmekte başarısız olması, işte bu tam bir rezalet."

Sözlerine şöyle devam etti: "Formasını uzun süre tuttu ve hakemin pozisyonu inceleyip yavaşlatması için üç ya da dört fırsatı vardı, buna ek olarak sahalarda şu anda bulunan çok sayıda kamera da var. Stuart Attwell'in yaptığı son derece kötüydü."

Arsenal, 14 yıl süren bekleyişi sona erdirerek, Pazar akşamı İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasında, 16. dakikada Kai Havertz'in golüyle ev sahibi Liverpool'u yeniden (1-0) mağlup etti.

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