Endrick'in Real Madrid'deki günleri sayılı gibi görünüyor; zira genç Brezilyalı forvet teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almıyor ve önümüzdeki ocak ayında transfer dönemi açıldığında yeniden kiralık olarak ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor.

Endrick sezona bir sakatlık yaşayarak başlamış olsa da, iyileşmesinin ardından kayda değer bir fırsat elde edemedi; nitekim bu sezon şu ana kadar yalnızca Elche karşısında dört dakika sahada kaldı ve Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre forvet, kendisine tanınan süre azlığı nedeniyle ayrılmayı tercih ediyor.

Brezilyalı oyuncu, 2024 yazında Palmeiras'tan 48 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuş, geleceği parlak bir yıldız olarak katılmış olsa da başkentli kulübe gerçek anlamda uyum sağlamakta zorlanmıştı.

Carlo Ancelotti yönetiminde geçirdiği iyi bir ilk sezonun ardından -bu süreçte 37 maçta yedi gol attı- bu yılın ocak ayında Olympique Lyon'a kiralandı; zira Xabi Alonso'nun planları içinde yer almıyordu ve dikkat çekici bir performans sergilediği, 21 maçta sekiz gol attığı Fransa'ya geçti.

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Altı ay süren güçlü bir performans döneminin ardından oyuncu bu yaz Real Madrid'e döndü, ancak Mourinho onu hesaba katmıyor; nitekim kendisini Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Yan Diomande ve hatta Carlos Espi'nin arkasında, hücum seçeneklerinde geride buluyor.

Ayrıca Arda Güler'in hücum hattında yer alması da Endrick'e tanınan oyun süresini kısaltıyor ve bunun sonucunda Brezilyalı oyuncu, forma şansı ve oyun süresi arayışıyla ocak ayında yeniden ayrılmaya karar verdi.

"Cadena Ser" radyosuna göre, bir sonraki durağı Unai Emery yönetimindeki Aston Villa olabilir; İngiliz kulübü oyuncuyu kadrosuna katmaya ilgi gösterirken, oyuncu Roma ve Milan gibi İtalyan kulüplerinin de ilgisini çekti.



