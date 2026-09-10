Sports Illustrated dergisinin Almanya baskısında 59 yaşındaki Klopp, bir röportaj kapsamında çekilen fotoğraflarda Red Bull’un 2016’da kurulan moda markası AlphaTauri’nin kıyafetlerini giyiyor.

Redaktionsnetzwerk Deutschland’ın haberine göre Avusturyalı enerji içeceği üreticisi, bu bağlamda Klopp ile iş birliğini de zaten doğruladı. DFB, RND’nin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Röportaj daha ilkbahar başında yapılmıştı ve dolayısıyla onun milli takım teknik direktörü sıfatıyla gerçekleştirilmedi; bu durum dergide de buna uygun şekilde belirtilmiştir. Yayımlanması sonradan bizimle koordine edildi." Ayrıca Klopp’un genel olarak "özel bir kişi olarak kıyafet seçme konusunda özgür olduğu" ifade edildi.

Almanya takımını 2026 sonuna kadar giyim sponsoru olarak donatmaya devam eden DFB’nin moda partneri Marc O’Polo da Klopp ile Red Bull arasındaki iş birliğinde herhangi bir sorun görmüyor.

Şirket, RND’ye yaptığı açıklamada, "DFB ile olan ortaklık, milli takım teknik direktörünü açıkça kapsamıyor, bu nedenle burada sözleşmesel bir çatışma söz konusu değil" dedi.

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Jürgen Klopp nedeniyle Red Bull ile DFB nasıl anlaştı?

Klopp, Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörlük görevine başlamadan önce Red Bull’da Head of Global Soccer olarak çalıştığı için DFB, Avusturyalı şirketle 59 yaşındaki ismin iş sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu süreçte, Klopp’un Red Bull için marka elçisi olarak görev yapmayı sürdürebileceği ve karşılığında RB’nin bonservis bedelinden feragat edebileceği uzun süre gündemde kaldı. Ancak böyle olmadı; bunun yerine taraflar, Alman federasyonunun omurilik araştırmalarını desteklemek amacıyla Wings for Life Vakfı’na yalnızca 1 milyon euro bağış yapması konusunda anlaştı.

Klopp, yeni milli takım teknik direktörü olarak ilk kez 24 Eylül’de, DFB takımının UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda’ya karşı sahaya çıkmasıyla görev yapacak. Diğer rakipler ise Sırbistan ve Yunanistan.