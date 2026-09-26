İrlandalı oyuncular İsrail ile maçı boykot ediyor: Uluslar Ligi karşılaşması tehlikede

İrlanda Milli Takımı'nın antrenmanı ertelendi, ülkeden birçok gazeteci bunu bildiriyor. Bunun nedeni, pazar akşamı İsrail'e karşı oynamak istemeyen Gavin Bazunu'nun aldığı karar.

Pazar akşamı saat 20.45'te İrlanda ile İsrail arasındaki maç oynanacak. Ancak karşılaşmanın hiç oynanmama ihtimali de bulunuyor.

Oyuncuların cumartesi günü saat 12.00'de takım otelinden ayrılarak antrenmana çıkması, ardından da bir basın toplantısı düzenlenmesi gerekiyordu, ancak futbolcular içeride kaldı. Acil bir toplantı yapılıyor.

Bazunu, pazar akşamı sahaya çıkmak istemiyor ve maçı boykot ediyor. Gazeteci Daniel McDonnell'a göre, birçok oyuncu da onun izinden gitmeyi değerlendiriyor.

Bu nedenle İrlanda ile İsrail arasındaki maç belirsizliğe girdi. İrlanda Federasyonu'nun bu karşılaşmayla ilgili nasıl bir karar alacağı ise henüz bilinmiyor.