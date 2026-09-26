İrlanda'da kaos. Aylardır milli takım, taraftarlarının baskısıyla, İsrail'e karşı oynanacak Uluslar Ligi maçını boykot etme tehdidinde bulunuyordu. League B 2. Grup 2. hafta kapsamında oynanacak karşılaşma, "insani gerekçeler" ve "Filistin halkıyla dayanışma" nedeniyle protesto ediliyordu; Dublin'de futbolcuların Kosova ve yine İsrail'e karşı oynanacak iki deplasman öncesindeki kampına çok sayıda gösterici akın etmişti. Söz konusu maç Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.





KINAMA - Siyasi düzeyde İrlanda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarını sert şekilde kınadı. Kura çekimi sırasında Başbakan Micheal Martin, "Spor siyasetle karşı karşıya geldiğinde zorlanır" demiş ve "bir ulus olarak İsrail hükümetinin politikasını kararlılıkla kınadıklarını" ifade etmişti.





MEN RİSKİ - Bunun üzerine İrlanda Futbol Federasyonu FAI, pazar günü oynanması planlanan Uluslar Ligi maçını boykot etme yönünde ilk kararını aldı. Ancak ilk haftada Kosova deplasmanında gelen yenilgi, İrlanda Milli Takımı'nı köşeye sıkıştırdı: bir yenilgi daha (hükmen) İrlanda'ya çok pahalıya mal olabilir. Bu durumda takım, League C'ye düşme riskiyle ciddi şekilde karşı karşıya kalacak; ayrıca 2028 Avrupa Şampiyonası'nın hemen ardından UEFA'dan ağır yaptırımlar da görebilir. İrlanda, İngiltere, Galler ve İskoçya ile birlikte turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri.





OYLAMA VE İSYANCILAR - Teknik direktör Heimer Hallgrimsson, soyunma odasını "toplama" ve konuyu oylamaya sunma kararı aldı: futbolcuların çoğunluğu, rakibin turnuvadaki varlığına dair çekincelere rağmen sahaya çıkma yönünde karar verdi.Ancak bir grup İrlandalı futbolcu sahaya çıkmayı reddetmeye hazırlanıyor: oylamada kaybeden "azınlığın" başında ikinci kaleci Gavin Bazunu bulunuyor. Dublin doğumlu ancak Nijerya kökenli olan Bazunu, antrenmana çıkmamayı, otelde kalmayı ve teknik direktör ile federasyondan açıklama istemeyi tercih etti. Şimdi her şey olabilir.