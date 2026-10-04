Pazar akşamı oynanacak İrlanda-İsrail Uluslar Ligi maçı gergin bir başlangıca sahne oldu. Cumartesi günü İrlanda’nın basın toplantısı, İsrailli bir gazetecinin sorusunun ardından erken bitirildi.

İrlanda ile İsrail, pazar akşamı Uluslar Ligi’nde Sırbistan’daki tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. İki ülke geçen hafta da birbirine rakip olmuştu; o maç Macaristan’da oynanmıştı. İrlanda o karşılaşmayı 0-3 kazandı.

Söz konusu maçın etrafında birçok olay yaşandı. İrlandalı oyuncular, İsrail milli marşı sırasında gözlerini çimlere dikti, İsrail oyuncularıyla tokalaşmadı ve “Gazze çatışmasındaki tüm kurbanları anmak adına” siyah yas bandı taktı.

Ancak konu bununla sınırlı kalmadı. İrlanda Futbol Federasyonu, o maçın ardından İsrailli taraftarların İrlanda forveti Adam Idah’a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair iddiaları soruşturduğunu açıkladı.

Ve cumartesi günü, İrlanda-İsrail maçı öncesindeki basın toplantısında konu yeniden gündeme geldi. “Oyuncularınız maç sırasında bizim oyuncularımıza ‘maymun’ dedi” ifadelerini kullandı İsrailli bir gazeteci, İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson’a.

“Bunun gerçekle hiçbir ilgisi yok” diyerek araya girdi İrlanda’nın basın sözcüsü. “Tamam, basın toplantısını burada bitiriyoruz.” Gazeteciden mikrofonu geri vermesi istendiğinde ise bunu reddetti: “Mikrofonu elimden alamazsınız. Bu olmaz!”

“Oyuncular bu konuda yalan söylemiyor” diye devam etti. “Bu yalan değil. Söyledikleri bu. Bu bir basın toplantısı. Biz buraya davet edildik ve soru sorabiliriz.” Ancak artık bir yanıt gelmedi ve böylece basın toplantısı sona erdi.