Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe, geçen yaz Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın ırkçı açıklamalarına maruz kalmıştı; ancak Fransız "L'Equipe" gazetesine göre, Paraguay temsilcisinin kendisini ilk sıraya koymasının ardından 2026 Ballon d'Or ödülü oylama jürisinde bu temsilcinin oyunu aldı.

"Tigo Sports" ve "Telefuturo" kanallarının temsilcisi gazeteci Ruben Dario Da Rosa, Mbappe'yi ilk sıraya seçen 23 oy sahibinden biriydi.

Da Rosa'nın tercihlerinde İspanyol Rodri ve Lamine Yamal ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, ödülün sahibi İngiliz Harry Kane'i altıncı sıraya koydu.

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Bu oylama, Fransa ile Paraguay arasında 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda yaşanan gergin karşılaşmanın üzerinden birkaç ay sonra geldi; bu maçı Fransa Milli Takımı, Mbappe'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.

Maçın ardından Fransa Milli Takımı'nın kaptanı, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın ırkçı açıklamalarına maruz kaldı ve Mbappe ona şu sözlerle yanıt verdi: "Aşağılık ve makamına layık olmayan bir kadın."

Fransa Futbol Federasyonu, olay nedeniyle şikâyette bulundu; bu da Paris Başsavcılığı'nı açıklamalarla ilgili bir soruşturma başlatmaya yöneltti.

Paraguay temsilcisinin en iyi 10 oyuncu listesinde başka Fransızlar da yer aldı: beşinci sıraya koyduğu Michael Olise ve sekizinci sırada gelen Ousmane Dembele.

Ballon d'Or oylamasına, her biri en iyi 10 oyuncuyu seçen 100 uzman gazeteci katılıyor; sisteme göre ilk sıradaki oyuncuya 15 puan, ardından sırasıyla 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 ve 1 puan veriliyor.