İrfan Can Kahveci'ye Sevilla kancası

Transferde hedefleri arasına İrfan Can Kahveci'yi de alan Sevilla, 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

transfer harekatına başladı. Monchi'nin sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi izlemeye aldı.

İspanyol medyasından Todofichajes'in haberine göre; büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için geliştirebileceği oyuncular arayan Sevilla'nın transfer hedeflerinden bir tanesi de İrfan Can Kahveci.

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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ever Banega'nın yerine arayısını sürdüren Endülüs ekibi, 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Daha fazla takım

26 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon İrfan Can Kahveci, 22 kez forma giydi 4 gol attı 2 de asist yaptı. İrfan, takımının Avrupa serüveninde de 8 maça çıktı 2 gol attı.