İrfan Can Kahveci'ye Sevilla kancası
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AA
Sevilla transfer harekatına başladı. Monchi'nin sportif direktörlüğünü yaptığı Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi izlemeye aldı.
İspanyol medyasından Todofichajes'in haberine göre; büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için geliştirebileceği oyuncular arayan Sevilla'nın transfer hedeflerinden bir tanesi de İrfan Can Kahveci.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ever Banega'nın yerine arayısını sürdüren Endülüs ekibi, 12 milyon euro'yu gözden çıkardı.
26 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon İrfan Can Kahveci, 22 kez forma giydi 4 gol attı 2 de asist yaptı. İrfan, takımının Avrupa serüveninde de 8 maça çıktı 2 gol attı.