İrfan Can Kahveci, EURO 2024'te oynayacak mı?

A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, tedavisi süren İrfan Can Kahveci'nin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İrfan Can Kahveci sakatlanmıştı

Tedbir amaçlı en son antrenmanda yer almadı

Selçuk Şahin'den bilgi geldi

NE OLDU? Gürcistan maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci en son antrenmana yaşadığı sakatlık nedeniyle katılmamıştı. A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, İrfan Can Kahveci'nin de son durumuna ilişkin bilgi verdi.

NE SÖYLENDİ? Selçuk Şahin, İrfan Can Kahveci'nin durumu hakkında şunları söyledi: "İrfan, Polonya ile oynadığımız son maçta ağrı hissetti ve devre arası aldık. İrfan'ın durumunu şu an takip ediyoruz. Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız."

DAHA FAZLASI: Arda Güler ile ilgili de konuşan Selçuk Şahin şunları söyledi: "Arda çok yetenekli. Real Madrid'e gittikten sonra sakatlık yaşadı ama toplardı. Özellikle son aylarda süre buldu ve neler yapacağını gösterdi. Çok önemli ve değerli bir oyuncu, diğer oyuncularımız gibi. Arda mutlaka kullanmak istediğimiz bir oyuncu. Antrenmanlar devam ediyor. Net karar vermiş değiliz. Her oyuncu hazır görünüyor. Bizim için de karar vermek zor olacak."

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SIRADA NE VAR? EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak.