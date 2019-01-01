İrfan Can Kahveci en az 2 hafta yok!
Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci, oyuna devam edemeyince yerini Robinho'ya bıraktı.
Yaklaşan milli ara öncesi durumu merakla beklenen başarlı orta sahanın sağlığıyla ilgili Başakşehir kulübünden açıklama yapıldı.
İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İrfan Can'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
💊 MEDİPOL SAĞLIK RAPORU |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 4, 2019
Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz @irfankahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/fifoyM9dRl
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.
Buna göre İrfan Can Kahveci, bu iki karşılaşmada görev alamayacak.