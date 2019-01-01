İstanbul Başakşehir

İrfan Can Kahveci en az 2 hafta yok!

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AA
Başakşehir'in Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanan milli oyuncunun durumuyla ilgili İstanbul ekibinden açıklama geldi

Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın henüz 17. dakikasında sakatlık geçiren İrfan Can Kahveci, oyuna devam edemeyince yerini Robinho'ya bıraktı.

Yaklaşan milli ara öncesi durumu merakla beklenen başarlı orta sahanın sağlığıyla ilgili Başakşehir kulübünden açıklama yapıldı.

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İstanbul ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İrfan Can'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ankaragücü'nü konuk ettikten sonra Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Buna göre İrfan Can Kahveci, bu iki karşılaşmada görev alamayacak.

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