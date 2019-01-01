İrfan Can goldeki çalımını anlattı: Benimle özdeşleşti

Başakşehir'e Wolfsberger karşısında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, gol öncesi attığı çalımı anlattı.

UEFA J Grubu 3. hafta maçında Medipol 'e ekibi Wolfsberger karşısında galibiyeti getiren golü atan İrfan Can Kahveci, maçın ardından konuştu.

İrfan Can, golden önce attığı çalımla ilgili olarak "Hep yapıyorum denk geldiği zaman. Aslında bilenler de yiyor. Artık benimle özdeşleşmiş diyebiliriz, başka çalımlar da deneriz" diye konuştu.

"Ben de golü istiyordum"

24 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü attığını kaydederken, "Hem bizim ilk galibiyetimiz hem de 'nin Avrupa'da ilk galibiyeti. İlk yarı maça çok iyi başlayamadık, biraz kopuk oynadık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Ben de golü istiyordum. İnşallah bundan sonra artarak devam eder. Ligde de iyi devam ediyoruz, inşallah Trabzon maçı da çok önemli galip gelmek istiyoruz Kendi sahamızda oynuyoruz bu bir avantaj. Onlar da güçlü bir rakip iyi gidiyorlar, inşallah biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

"Düşüncemiz hep gruptan çıkmak"

Gruptaki hedefleriyle ilgili olarak da konuşan İrfan Can Kahveci, "Maçtan sonra konuşmadık ama hep düşüncemiz gruptan çıkmak. Bakıldığı zaman en zor gruplardan birisi bizim grup. Wolfsberger zayıf denen bir rakipti ama onlar da 'ı deplasmanda yendi, ile kendi sahasında berabere kaldı. Onlar da çok güçlü bir ekip. Bugün biz de çok zorlandık, sonuçta kazanmayı bildik. Hedefimiz gruptan çıkmak. İnşallah çıkarız. Türkiye'ye ve Türk halkımıza hediye veririz" değerlendirmesinde bulundu.