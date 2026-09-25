Ronald Araujo'nun Liverpool ve teknik direktörü Andoni Iraola'yı, kendisine yapılan yatırımın başarılı olabileceğine ikna etmeye başlaması için sadece 7 maç yetti; bunların 5'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

Uruguaylı savunmacı, İngiliz ekibine Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı; anlaşmada 55 milyon euro değerinde zorunlu olmayan bir satın alma maddesi de bulunuyor.

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Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Araujo, geldiği günden bu yana özellikle birçok mevkide oynayabilme özelliği sayesinde dikkat çekici bir uyum sağlama becerisi gösterdi.

Rol Çeşitliliği

Oyuncu, Premier Lig serüvenine Newcastle United ve Nottingham Forest karşısında stoper olarak başladı; ardından Iraola, Ipswich Town, Fulham ve Bournemouth karşısında ona sağ bek mevkisinde ilk 11'de görev verdi. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında ve Lig Kupası'nda Tottenham karşısında da forma giydi.

Iraola'nın kendisi de Araujo'nun birden fazla mevkide görev yapabilme becerisini öne çıkardı ve Anfield'a geldiği günden bu yana performansından ve tavrından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı. Atletico Madrid karşısında bir topuk pasıyla asist yaptığı çıkışı da taraftarların dikkatini çekti ve kiralık transferin geçici bir çözümden fazlası haline gelebileceği izlenimini güçlendirdi.

Katalan gazete şunları ekledi: "Araujo'nun iyi başlangıcı, Uruguaylı savunmacının performansını sezon boyunca koruması halinde (Liverpool'un) sportif direktörlüğünü transferi tamamlamayı ciddi şekilde düşünmeye itebilir."

Araujo, Barcelona ile 2031 yılına kadar sözleşmeli olsa da ilk 11'de yer bulma arayışıyla İngiltere'ye taşındı ve şu ana kadar da bunu büyük ölçüde elde ediyor.

İngiliz kulübüne yakın medya organları, Araujo'nun uyum sürecinin olumlu ilerlediğine ve sağ bek mevkisinde ona güvenilmesinin takımın savunma sağlamlığını artırmaya katkı sağladığına işaret ediyor.



