Iraola, LASK karşısında zor durumda: Etkili eksikler ve Van Dijk hakkında şüpheler

Liverpool teknik direktörü Wirtz ve Barcola'yı savundu

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Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki ilk maçında LASK ile karşılaşmak üzere Avusturya'ya gitti. Takımın kafilesi, sakat üçlü Alexander Isak, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai olmadan Avusturya'ya hareket etti.

Üçlü, Liverpool'un pazar günü Premier Lig'de Manchester City'ye 3-0 kaybettiği maçta da forma giyememişti.

Teknik direktör Andoni Iraola, maç öncesi basın toplantısında üçlünün ne zaman döneceğinden emin olmadığını kabul etti; ancak hazır hâle gelmelerinin çok uzun sürmeyeceğini vurguladı. Sky Sports'un haberine göre açıklamaları şöyle.

Iraola, "Uzak değiller ama şu anda size bir şey söylemek zor. Üçünden hiçbiri takımla birlikte antrenman yapmadı. Durumu günden güne değerlendiriyoruz; Brentford, Villarreal ya da Brighton maçlarına hazır olacaklar mı bilmiyorum" dedi.

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Ayrıca Virgil van Dijk'ın City maçının ardından bacağında ağrılı bir sakatlıktan şikâyet ettiğini belirtti, ancak oyuncuyu 23 kişilik kadroya dahil etti.

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Wataru Endo ve Federico Chiesa'nın Liverpool'un Şampiyonlar Ligi listesine yazılmaması sonrasında Iraola, altyapıdan Jayden Danns, Wellity Lucky ve Josh Sonni-Lambie'yi kadroya çağırdı.

Wirtz ve Barcola'ya tam güven

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Öte yandan Iraola, 100 milyon sterlini aşan bonservislerle gelmelerinin ardından performanslarıyla eleştirilen Florian Wirtz ve Bradley Barcola'ya yüzde 100 güvendiğini ifade etti.

Iraola, "Cody, Alex ve Dom'un bu sezon ana golcülerimiz olduğu doğru, çünkü o bölgelerde en çok süre alan oyuncular onlar. Bize o sayıları üretecek başka oyunculara ihtiyacımız var ve şu anda elimizdeki oyunculara güveniyoruz" dedi.

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Şunları ekledi: "Bradley ve Flo (Wirtz) herkes gibi iyi maçlar da kötü maçlar da oynadı, ama onların seviyesini biliyoruz ve iyi performanslar sergileyeceklerinden tamamen eminiz."

Wirtz hakkında ise şöyle konuştu: "Belki en iyi maçını oynamadı ama bu sezon bizimle iyi maçlar çıkardı. Herkes cevap aramaya başlıyor. Bence milli takımıyla iyi performanslar sergiledi ve bir gol attı. Daha iyi ve daha kötü maçlar geçirecek, ama ben olaya takım olarak bakmayı seviyorum."

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Beklenen değişiklikler

Linz'deki karşılaşma, Liverpool'un 18 gün içinde oynayacağı altı maçın ikincisi ve Iraola kadroda değişiklikler yapacağını doğruladı.

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"Oyuncuların tazeliğini korumak ve bazı küçük ağrılar nedeniyle yarın aynı ilk 11'i sahaya sürmek zor olacak" dedi.

Şöyle devam etti: "Kazanmak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk galibiyetimizi aldık, şimdi ikincisini istiyoruz; çünkü mümkün olduğu kadar çok maç kazanmayı hedefliyoruz."