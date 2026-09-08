Iraola: Atletico Madrid gibi bir takım karşısında nerede olduğumuzu görelim

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, kıta turnuvasının ilk turunun ilk haftasında yarın çarşamba günü Anfield Stadı'nda Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor.

Iraola, geçen sezon kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Hollandalı Arne Slot'un yerine bu sezonun başında Liverpool'un başına geçti.

Iraola bugün salı günü düzenlenen basın toplantısının başında şunları söyledi: "Evet, elbette bunun benim için özel bir gece olduğunu düşünüyorum."

Şu ifadeleri de ekledi -Liverpool'un resmî sitesinin aktardığına göre: "Herkes Anfield Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi gecelerinden bahsediyor ve ilk maç güçlü bir rakibe, Atletico Madrid'e karşı olacak. Simeone teknik direktör olarak harika bir iş yapıyor. Her sezon, her yıl kulübün hedeflerine ulaşmasını sağlamasının olağanüstü olduğunu düşünüyorum ve bu kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kesinlikle bu tür maçlarda benden çok daha fazla tecrübesi var, ancak umarım yarın iyi bir maç ortaya koyabiliriz."

Şunları da ekledi: "Yedi ya da sekiz yıl önce teknik direktörlük kariyerime başladığımda, şu anda bulunduğum yere ulaşmak benim için zordu ve umarım bu deneyimin tadını çıkarırım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu büyük bir sorumluluk ve muazzam bir meydan okuma, ancak yarın yedek kulübesinde olacağım için gurur duyuyorum ve şu anda tüm odağım iyi bir maç ortaya koymak, kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak için takımı en iyi şekilde kurmaya yönelik."

İspanyol teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Geçen cuma asıl hedefimizin kazanmak olduğunu düşünüyorum, çünkü üst üste iki beraberliğin ardından hayal kırıklığı yaşıyorduk ve galibiyete büyük ihtiyacımız vardı. Ancak bazı oyuncuların özel performansını izledikten sonra ben de iyimserlik hissettim ve takımın maça özellikle ilk yarıda daha güçlü ve daha coşkulu başladığını gördüm; bence sürdürmek istediğimiz yaklaşım bu."

Liverpool ile Atletico Madrid'in oyun tarzları arasındaki temel fark hakkında şunları söyledi: "Atletico Madrid'in mükemmel oynayan bir takım olduğunu düşünüyorum. Simeone'nin takımlarında her zaman, özellikle maçın ilk aşamalarında topa daha fazla sahip olduklarını gözlemliyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dört hücum oyuncusu sayesinde yüksek bir dinamizme sahipler; bu da hücum mevkilerinde oyuncuları arasında çok fazla rotasyon olması nedeniyle onları durdurmayı bazen zorlaştırıyor. Bu, rakipleri için de yarın bizim için de kolay olmayacak."

Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük becerilerinin sınanması konusunda ise şunları açıkladı: "Bunun bir Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu düşünüyorum; karşılaşacağımız en güçlü takımlardan birine karşı ilk maçımız, ama sonuçta bu futbol. Premier Lig'de de mükemmel takımlara karşı oynuyoruz."

Şuna dikkat çekti: "Atletico Madrid'i ve bazı oyuncularını iyi tanıdığımı düşünüyorum. Zorlu bir sınav maçı olacak; hatta ben teknik direktör olmasaydım bile öyle olurdu, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde başka büyük bir kulübe karşı ilk maçımız. Harika bir maç ve bir bütün olarak takım için gerçek bir sınav; bence bize performans seviyemizi gösterecek. Geçen cuma iyi göstergeler ortaya koyduk, şimdi Atletico Madrid gibi bir takım karşısında nerede olduğumuzu görelim."

Şunu ekledi: "İlk on birini size söylemeyeceğim; çok fazla değişiklik yapıp yapmayacağımı soruyorsunuz, ancak takımımın oyuncuları bile kadroyu bilmiyor, dolayısıyla kesinlikle size söylemeyeceğim. Daha fazla maçımız olduğunu ve daha fazla fiziksel antrenmana ihtiyaçları olduğunu göz önünde bulundurmam gerekiyor, ancak bunun bu sezon karşılaşacağım en zor senaryo olacağını düşünmüyorum, çünkü cuma günü oynadık, dolayısıyla iyi dinlenme günleri geçirdik."

Milos Kerkez hakkında ise açıklamalarına şöyle devam etti: "Bence Milos geçen cuma harika bir performans sergiledi. Onu iyi tanıyorum ve kapasitesini biliyorum. Genç yaşına rağmen hâlâ çok fazla potansiyele sahip, ayrıca Premier Lig'de ve ülke milli takımıyla iyi bir tecrübesi var; kendisi tamamen güvendiğim bir oyuncu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Her oyuncu gibi onun da birçok yönünü geliştirmesi gerekiyor, tıpkı benim de birçok yönümü geliştirmem gerektiği gibi. Ancak öncelikle daha iyi bir oyuncu olmasına yardımcı olmaya hazırım ve bence doğru yolda ilerliyor. Bence geçen cuma bizimle özel bir performans sergiledi."

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