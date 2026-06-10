İran sert önlemlerle tehdit ediyor: "Eğer bu olursa, sahadan çekiliriz"

İran, Dünya Kupası'ndan bir gün önce ABD'de yaşayan İranlılara sert bir uyarıda bulundu. Spor Bakanı Ahmed Donjamali, Varzesh3'e verdiği demeçte, maçlar sırasında İran rejimine yönelik eleştiriler görülmesi halinde İranlı oyuncuların sahadan çekileceğini söyledi.

1979 İran Devrimi, İran'da 2.500 yılı aşkın süredir devam eden monarşiye kesin olarak son verdi. Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin Batı yanlısı, otoriter rejimi devrildi ve ardından ülke, Ayetullah Hamaney'in liderliğindeki teokratik İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürüldü.

Bu devrimden sonra İran'dan birçok kişi Batı'ya, dolayısıyla Amerika'ya kaçtı. Bu insanlar oradan sık sık "yeni" İran rejimini eleştirmeye devam ediyor, ancak İran yönetimi bunu kabul etmiyor.

Donjamali, “Stadyumda siyasi sloganlar duyarsak sahadan çekileceğimizi FIFA’ya bildirdik. Eski Pers bayrağı da gösterilirse maça devam etmeyeceğiz” dedi.

İran, G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Mısır ile oynanacak maç ise ayrı bir öneme sahip. Seattle belediye başkanı, bu maçı LHBTI Q+ kabulüne adanmış bir "Pride Match" olarak yeniden adlandırdı.