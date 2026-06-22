İran meselesi... De Bruyne, García'nın kararının aksine hareket etmeyi reddediyor

Belçika milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerinde üst üste ikinci kez İran ile golsüz berabere kalarak tökezledi.

Teknik direktör Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Mısır ile 1-1 berabere kalmıştı.

Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne, Garcia'nın 87. dakikada onu oyundan alıp yerine Matias Pardo'yu oyuna sokma kararını göz önünde bulundurarak, İran maçı hakkında açık sözlü bir değerlendirmede bulunmaktan çekinmedi.

DHnet sitesinde yayınlanan açıklamalarında De Bruyne, “Gol atmalıydık, bazı fırsatlar yakaladık, ancak başlangıçta çok hızlı oynamaya çalıştık ve savunma duvarına takıldık” dedi.

Devamında, “Daha sabırlı olmalıydık, çözüm bulmak için fazla boşluk yoktu. Bazı anlarda sol kanattan çözümler bulduk” dedi.

Belçika'dan bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle takım 10 kişi kalınca, teknik direktör Rudi Garcia, Lukaku'yu oyundan alıp Arthur Theate'yi oyuna soktu.

De Bruyne, “11’e 11 oynarken maçı kontrol ediyorduk, ancak 10’a 11 kaldığımızda yüksek pres doğru bir karar değildi. Yine de bu koşullarda bile bazı fırsatlar yarattık” diye ekledi.

Oyuncu, sayıca azınlıkta olmalarına rağmen taktiksel kararın mantıklı olduğunu vurguladı ve takımın gol atamasa da fırsat yaratmaya devam ettiğini belirtti.