İran, Dünya Kupası'nın başlamasına 18 gün kala radikal bir karar aldı

İran milli futbol takımı önümüzdeki yaz Amerika Birleşik Devletleri'nde konaklamayacak. Bu haberi İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj duyurdu.

Başlangıçta ana kampın ABD'nin Tucson kentinde kurulması planlanıyordu, ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine taşınılmasına karar verildi.

Taj'a göre bunun birkaç nedeni var. "Tijuana, Pasifik Okyanusu'na yakın ve Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri sınırında yer alıyor. Konaklama yerimiz ile Los Angeles'taki stadyumlar arasındaki toplam seyahat süresi sadece 55 dakika," diye açıklıyor.

Ayrıca, ABD ile İran arasındaki gergin ilişkiler de bu kararda rol oynuyor. Meksika'da İranlı oyuncular için vize işlemlerini halletmek de daha kolay; şu ana kadar kadrodaki hiçbir oyuncunun vizesi yok.

Tijuana'ya taşınma talebinin FIFA tarafından onaylanması gerekiyor. Taj, onayın çoktan verildiğini belirtse de, resmi teyit henüz bekleniyor.

Daha önce FIFA, İran'ın grup maçlarını Meksika'da oynama talebini reddetmişti. Bu nedenle takım, Belçika ve Yeni Zelanda ile oynayacağı maçlar için yine de Los Angeles'a gitmek zorunda kalacak. Mısır ile İran arasında oynanacak sözde "gurur maçı" ise Seattle'da oynanacak.