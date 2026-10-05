Ürdün ekibi El-Vahdat, bugün pazartesi günü, Vesim el-Bezur'un ayrılığının ardından takımı önümüzdeki dönemde çalıştırması için Mısırlı teknik direktör İmad en-Nahhas ile resmi olarak anlaştığını açıkladı.

El-Vahdat'ın Instagram hesabından yapılan açıklamada, kulübün İmad en-Nahhas liderliğindeki A takımı teknik heyeti ile sözleşme imzalama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

İmad en-Nahhas'a El-Vahdat'ı çalıştırırken Muhammed Muhsin Ebu Cerişe ve Abdurrahman Faruk ile performans analisti Eymen Muhammed eşlik edecek.

El-Vahdat, İmad en-Nahhas'ın ilk resmi görevinin önümüzdeki cuma günü El-Kuvaysıma'daki Kral II. Abdullah Stadı'nda oynanacak El-Cezire maçında takımı çalıştırmak olacağını açıkladı.

El-Vahdat, Ürdün Profesyonel Ligi'ndeki yolculuğuna sönük bir başlangıç yaptı ve 3 haftada yalnızca 2 puan topladı.

İmad en-Nahhas, Arap sahalarında birden fazla teknik direktörlük tecrübesi yaşadı; bunların en önemlileri Irak ekibi Ez-Zevra, Libya ekibi Et-Tahaddi ve Sudan ekibi El-Merih'ti. Ayrıca Mısır'daki tecrübeleri de bulunuyor; bunların en önemlileri Ahli, El-Mukavilun el-Arab ve El-Masri'ydi.







