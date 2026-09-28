Irak'ın kalbinden: "Arnold" tılsımı Suudi Arabistan'a müjde veriyor Körfez 27'de

Suudi Arabistan Milli Takımı, "Körfez Kupası 27" grup aşamasının üçüncü ve son maçında Irak ile yapacağı beklenen mücadeleye, Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold'un ismiyle bağlantılı bir moral üstünlüğüyle giriyor. Suudi Arabistan karşısında ilk galibiyetini arayan Arnold, daha önce Suudi Arabistan Milli Takımı ile oynadığı üç maçta da galip gelmeyi başaramamıştı.

Salı günü oynanacak karşılaşma, Arnold'un Suudi Arabistan karşısındaki kariyerinde dördüncü maç olma niteliğini taşıyor. Arnold, Avustralya Milli Takımı'nın teknik direktörüyken Suudi Arabistan ile iki kez karşılaşmış, ardından Irak Milli Takımı'nın başındayken üçüncü maçını oynamış, ancak bu maçların hiçbirinde galibiyet elde edememişti. Böylece önceki karşılaşmalar, yeni maç öncesinde Avustralyalı teknik direktörün lehine olmayan bir anıya dönüşmüş oldu.

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Arnold'un Suudi Arabistan karşısındaki ilk maçı, 2022 Dünya Kupası'na katılımı sağlayan Asya elemelerinde gerçekleşmişti. Onun yönetimindeki Avustralya Milli Takımı, Sidney'de Suudi Arabistan ile golsüz berabere kalmış, ardından iki takım Cidde'de yeniden karşı karşıya gelmiş ve Suudi Arabistan Milli Takımı, Salem el-Devsari'nin penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanmayı başarmıştı.

Arnold, 2026 Dünya Kupası'na katılımı sağlayan Asya play-off'unda Suudi Arabistan ile üçüncü kez karşı karşıya geldi, ancak bu karşılaşma da Cidde'de golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuç, Suudi Arabistan'a Dünya Kupası'na doğrudan katılım biletini kazandırırken, Irak Milli Takımı geçiş biletini aramak üzere Dünya play-off'una taşındı.

Bu karşılaşmalar, Arnold karşısındaki önceki üç maçını Fransız teknik direktör Hervé Renard'ın yönetiminde oynayan ve bu maçlarda bir galibiyet, iki beraberlikle yenilgiden kaçınmayı başaran Suudi Arabistan Milli Takımı için özel bir önem taşıyor. Böylece Avustralyalı teknik direktörün Suudi Arabistan karşısındaki anıları, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın direncini kıramadığı sonuçlarla bağlantılı kalmaya devam ediyor.

Bu kez koşullar farklı olsa da Arnold, Suudi Arabistan karşısındaki dördüncü maçına Irak ile olumlu bir sonuç elde etmesi gereken bir pozisyonda giriyor; özellikle de Irak'ın yarı finale yükselme şansı hâlâ askıdayken, Suudi Arabistan bu maça bir sonraki tura geçiş biletini önceden kesinleştirmiş olarak çıkıyor.

Arnold'un Suudi Arabistan karşısındaki olumsuz siciline son verme isteği ile Suudi Arabistan'ın "Körfez Kupası 27"deki yolculuğunu yüksek moralle sürdürme çabası arasında, önceki karşılaşmalar başlama düdüğü öncesinde Suudi Arabistan Milli Takımı'na moral desteği verirken, Arnold'un kendisi de sonunda Suudi Arabistan ile önceki maçlarına yapışan tabloyu değiştirmeyi başarıp başaramayacağını belirleyebilecek yeni bir sınavla karşı karşıya kalıyor.