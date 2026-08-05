Irak Futbol Federasyonu, Irak Milli Takımı teknik direktörü Avustralyalı Graham Arnold'ın geleceğini netleştirdi. Sözleşmesinin 7 aylık süreyle uzatılması konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Arnold, önümüzdeki turnuvalarda, başta Körfez Kupası ve Asya Kupası olmak üzere, Irak Milli Takımı'nın başında görevine devam edecek.

Irak Federasyonu Başkan İkinci Yardımcısı Muhammed Nasır, bugün Çarşamba günü Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda, federasyonun Arnold'a dört yıllık bir sözleşme vermeyi tercih ettiğini, ancak Avustralyalı teknik direktörün başlangıçta bir yıllık imza atma isteğini dile getirdiğini, bir dizi görüşmenin ardından iki tarafın önümüzdeki maç takvimine uygun olarak sözleşmeyi 7 aylık süreyle uzatan nihai bir anlaşmaya vardığını doğruladı.

Nasır, sözleşmenin iki tarafça ön imza aşamasında imzalandığını, federasyon içindeki idari işlemlerin ise şu anda tamamlandığını, resmi imza töreninin ise önümüzdeki dönemde başkent Bağdat'ta düzenleneceğini açıkladı.

Anlaşmanın iki tarafın da haklarını koruyan cezai maddeler içerdiğine dikkat çeken Nasır, federasyonun sözleşmeyi hem teknik ekibin hem de federasyonun haklarını güvence altına alacak şekilde hazırlamaya özen gösterdiğini vurguladı.

Iraklı yetkili, sözleşmenin mali değerini açıklamayı reddederek, mali ayrıntıların iki taraf arasında yapılan anlaşmanın gizliliği kapsamında kaldığını belirtti.

Sözleşme uzatma kararı, Irak Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda ilk turdan elenmesine rağmen geldi. Bu adım, federasyonun Körfez Kupası ve Asya Uluslar Kupası turnuvalarına katılımı da içeren önümüzdeki dönemde Arnold ve onun liderliğinde devam etme kararlılığını yansıtıyor.

Daha önce bazı basın haberleri, Faslı Walid Regragui'nin Irak Milli Takımı'nı çalıştırmak için aday olduğunu iddia etmişti, ancak bu söylentiler Irak Federasyonu'nun Arnold ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varmasıyla son buldu.