Inzagi, Al Hilal'in büyük krizinden kendini akladı... Ne dedi?

Al-Hilal kulübünün teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi, yarın Cumartesi günü Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanacak Al-Taawoun maçı öncesinde takımının hazırlıklarından bahsetti. Inzaghi, takımın sakatlıklar konusunda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ancak mevcut oyuncuların beklenen performansı sergileyeceğine güvendiğini vurguladı.

Inzaghi, maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamada, sağ bek pozisyonunda bir kriz olduğunu belirtti ve bazı oyuncuların yokluğunda teknik ekibin alternatif çözümler bulmaya çalıştığını açıkladı. Inzaghi, "Bu pozisyonda bir sorunumuz var, ancak mevcut oyunculara güvenerek bunu çözmek için sürekli çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca Nasser Al-Dossari'nin performansını övdü ve sakatlanmadan önce Kulüpler Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergilediğini vurgulayarak, onun ve Hamad Al-Yami'nin bir an önce geri dönmesini diledi ve ikisinin yokluğunun takım için bir yük olduğunu vurguladı.

İtalyan teknik direktör, medyanın fiziksel yük nedeniyle oyuncuların sakatlandığını iddia etmesine yanıt vermek amacıyla sakatlıklar konusuna değindi. Kulübün sağlık ekibinin yüksek verimlilikle çalıştığını vurgulayan Inzaghi, Nasser'in antrenmanlarda yaşanan hafif bir temasın ardından meydana gelen sakatlığı gibi bazı sakatlıkların ani olduğunu Aynı şekilde Bouabri'nin sakatlığı da öyle. Arka arkaya oynanan maçların baskısının son dönemde sakatlıkların artmasının nedenlerinden biri olabileceğine işaret etti.

Inzaghi, uluslararası maçlar nedeniyle verilen ara dönemlerin her zaman milli takım oyuncuları üzerinde bir miktar etki bıraktığını da sözlerine ekledi. Portekizli Ruben Neves'in bugün geleceğini ve maç öncesinde durumunun değerlendirileceğini açıklayan Inzaghi, takımın bazı oyuncularından yoksun kalacağını, ancak sahaya çıkacak oyuncuların galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurguladı.

Konuşmasını Al-Hilal'in bu sezonki hedeflerini vurgulayarak şu sözlerle bitirdi: "Hedefimiz her zaman tüm turnuvalarda rekabet etmektir ve biz tüm cephelerde hala rekabet eden tek takımız. Şu ana kadar yaptıklarımızdan memnunum, ancak önümüzdeki aşama, maçların yoğunluğu altında çabayı ikiye katlamayı ve iyileşmeye odaklanmayı gerektiriyor, özellikle de Suudi Ligi dünyanın en güçlü ve en önemli liglerinden biri olduğu için."

Al-Hilal, lider Al-Nasr'ın sadece 3 puan gerisinde, Roshen Ligi'nde ikinci sırada yer alıyor.