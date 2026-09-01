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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

İnzaghi, resmi açıklama öncesinde Hilal'in transferini doğruladı ve Mendeş'e güvence verdi

Transfers
S. Inzaghi
G. Martinelli
S. Mandash
Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
İtalya
Brezilya
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktör, Al Ahli karşısında alınan büyük galibiyetin ardından konuştu

Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, salı akşamı Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Ahli'yi 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada takımının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Inzaghi, "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kesinlikle, takımın sergilediği seviye ve teknik performanstan çok memnunum. Bu emek için tüm oyunculara tek tek tebriklerimi iletiyorum."

Hilal'in teknik direktörü, takımındaki son sakatlık gelişmelerinden de bahsederek, Salem el-Devseri'nin sahalara dönmeden önce daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Şunları ekledi: "Ali Lajami'nin sakatlığını da maçtan sonra ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Theo Hernandez ise bazı fiziksel rahatsızlıklar hissetti, onun da sağlık durumunu değerlendireceğiz."

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Yeni transfer

Yeni gelen Gabriel Martinelli'nin ne zaman forma giyeceğine dair Inzaghi şöyle konuştu: "Martinelli'ye gelince, onu önümüzdeki maçlarda sahada göreceğiz."

İtalyan teknik direktör bu açıklamasıyla, transferin resmi olarak açıklanmadan önce tamamlandığını doğrulamış oldu. Brezilyalı oyuncunun salı akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı biliniyor.

Daha önceki basın haberlerine göre, transferin değeri yaklaşık 65 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Hilal'in transferi önümüzdeki birkaç saat içinde açıklaması bekleniyor. Suudi Arabistan'daki transfer piyasasının, kapılarını salı günü sonunda kapatan büyük Avrupa liglerinin aksine, gelecek 12 Ekim'de kapanacağı biliniyor.

Performans düşüşü mü?

Hilal'in skorda öne geçmesinin ardından fiziksel ve teknik performansındaki düşüşe ilişkin İtalyan teknik direktör, takımın önümüzdeki dönemde hâlâ gelişebilecek durumda olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Seviyemiz önümüzdeki maçlarda gözle görülür şekilde iyileşecek ve gelişecek. Bugün taraftarımızla yaşadığımız mükemmel atmosfer ve büyük etkileşimden çok memnunuz."

Mendeş'e mesaj

Martinelli ile anlaşmanın ardından Sultan Mendeş'in forma giyme ve süreklilik şanslarına dair Inzaghi, oyuncunun takım içindeki önemini vurgulayarak, karşılaşmaların çokluğunun ona sahaya çıkma fırsatı vereceğini teyit etti.

Şöyle açıkladı: "Kesinlikle, Mendeş harika ve mükemmel seviyeler sergiliyor. Kral Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde bizi birçok karşılaşma ve maç bekliyor, ona forma giyme ve kendini kanıtlama fırsatı yeterince tanınacak."

Inzaghi, Somerville ve Mendeş'in maçta sergiledikleri performansı övdü, ancak övgüsünü tüm takıma yöneltmeye özen gösterdi.

Şunları ekledi: "Somerville ve Mendeş sahada harika ve seçkin bir iş çıkardılar, ancak teşekkür ve takdirlerimi tüm takıma iletiyorum. Zafer ve puanların kazanılması tüm gruba mal edilir."

Hilal'in teknik direktörü sözlerini takım taraftarlarına bir mesaj yönelterek noktaladı: "Bugünkü katılımları ve destekleri için taraftarlara teşekkür ediyorum. Kendi adıma ve tüm teknik ekip üyeleri adına açıkça size söz verdiğim tek şey, özveri ve sıkı çalışmadır."

Hilal'in, müsabakanın ilk 4 haftasının ardından 12 puanla Suudi Roshn Profesyonel Ligi puan tablosunun zirvesine çıktığı ve aynı puana sahip ezeli rakibi Nasr'ın önünde averajla yer aldığı hatırlatılıyor.

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