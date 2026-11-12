Suudi Arabistan ekibi Hilal taraftarları, takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin kararı doğrultusunda, ilk takımlarının herhangi bir maç oynamadığı 20 günü tamamlamak zorunda kaldı.

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Hilal, bu ayın 3 Kasım'ında oynadığı son maçında, AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında BAE temsilcisi Shabab Al-Ahli'yi 2-0 mağlup etmişti.

Hilal'in geçen hafta sonu rakibi Al-Ettifaq ile karşılaşması planlanıyordu, ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesinin ardından Roshn Ligi Birliği, mevcut uluslararası ara öncesinde on üçüncü haftayı tamamen erteledi.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, Inzaghi'nin mevcut uluslararası ara boyunca herhangi bir hazırlık maçı oynama fikrini reddettiğini, önümüzdeki cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Majidiyah Spor Merkezi'nde başlayacak günlük antrenmanlar sırasındaki bazı taktik çalışmalarla yetinmeyi tercih ettiğini belirtti.

İtalyan teknik adamın bu kararı, takımın şu anda gerek milli takımlara davet edilmeler gerekse sakatlıklar nedeniyle yaşadığı büyük eksikliklerden kaynaklanan sayısal yetersizliğin gölgesinde geldi.

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"Lider"den 8 oyuncu, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Suudi Arabistan Milli Takımı'na katıldı. Bu oyuncular: Mohammed Al-Owais, Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al-Dawsari ve Sultan Mandash.

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Ayrıca kaleci Yassine Bounou Fas Milli Takımı'na, defans oyuncusu Kalidou Koulibaly Senegal'e, Yusuf Akçiçek Türkiye Gençler Milli Takımı'na, orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić Sırbistan Milli Takımı'na, Ruben Neves Portekiz Milli Takımı'na ve kanat oyuncusu Crysencio Summerville Hollanda'ya katıldı.

Bunlara ek olarak, Hilal'de sakatlık nedeniyle 3 oyuncu da yok. Bunların başında kaptan Salem Al-Dawsari, Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli ile birlikte Fransız orta saha oyuncusu Simon Bouabre geliyor.

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Bu büyük eksiklik nedeniyle Inzaghi, uluslararası ara döneminde A takımın yaşadığı eksiklikleri telafi etmek amacıyla Joy Elit Ligi'nde mücadele eden Hilal 21 Yaş Altı takımının oyuncularına güvenmeye karar verdi.

Hilal 21 Yaş Altı takımı, Joy Elit Ligi'nin bu sezonunda orta seviyede performanslar sergiliyor; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetten topladığı 17 puanla puan durumunda altıncı sırada yer alıyor.

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Böylece İtalyan teknik adamın bu sezon içinde Hilal 21 Yaş Altı takımının oyuncularına başvurmaya karar vermesi ikinci kez gerçekleşmiş oldu; aynısını geçen uluslararası ara döneminde de yapmıştı.

İtalyan teknik adamın bu kararının Hilal'i 20 gün boyunca maçsız bırakacağını belirtmek gerekir; zira bir sonraki maçı, AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında, bu ayın 23 Kasım'ında Özbek temsilcisi Nasaf karşısında, deplasmanda oynanacak.

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Hilal, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu'nda 3 galibiyet ve yalnızca 1 mağlubiyetten topladığı 9 puanla ikinci sırada bulunuyor ve zirvedeki BAE temsilcisi Al-Ain'in 3 puan gerisinde yer alıyor.

Ardından Hilal, Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında, bu ayın 28 Kasım'ında Dammam'daki sahasında Al-Ettifaq'a konuk olacak.

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"Lider", şu anda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyetten topladığı 30 puanla Suudi Roshn Ligi'nin zirvesinde oturuyor; sıralamada ikinci ve üçüncü sırada bulunan Al-Qadsiah ve Al-Nassr'ın 2 puan önünde.