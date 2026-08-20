İnzaghi Hilal'de 3 genç yeteneği şoke etti: Peki hikaye ne?

Hilal, genç oyuncularından bazılarının durumunu netleştirdi. Fransız Simon Bouabré ile Türk Yusuf Akçiçek'ten oluşan ikili, yeni sezon için 21 yaş altı takımının kadrosuna kaydedildi. Bu adım, teknik heyete önümüzdeki dönemde bu iki oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için ek seçenekler sunuyor.

" Arriyadiyah " gazetesine konuşan özel bir kaynağa göre Bouabré ve Akçiçek'in 21 yaş altı takımına kaydedilmesi, ikilinin "Joy" elit ligine katılmasına imkân tanıyor. Bununla birlikte, hâlihazırda yürürlükte olan yönetmelikler uyarınca her iki oyuncunun A takımda kullanılması da mümkün olmayı sürdürüyor.

Ayrıca oku: En-Nesyri için, İttihad'ın yıldızı ihanet tehdidiyle karşı karşıya!



Bu gelişme, ek oyuncu listesinin yalnızca Suudilerle ve Suudi Arabistan doğumlularla sınırlandırılması şartının uygulamaya konmasının ertelenmesi kapsamında geliyor. Söz konusu şartın 2028-2029 sezonuna kadar uygulamaya konmaması kararlaştırıldı; bu da Hilal'e genç yabancı oyuncularını kaydetme ve onlardan yararlanma konusunda daha geniş bir alan tanıyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Liste ayrıca, mevcut yaz transfer döneminde Hilal'e katılan sağ bek Muhammed es-Sarnuh'u da kapsadı. Böylece Sarnuh, takımın Avusturya'daki dış kampına katılan bir dizi oyuncunun yanı sıra 21 yaş altı takımına kayıtlı oyuncular arasına girdi.

Diğer oyuncuların listesinde ise Suud Harun, Reyyan el-Gamdi, Saad el-Mutayri, Abdülaziz Cermuş, Salih Bernavi ve İbrahim el-Hamlan yer alıyor. Bu, Hilal'in söz konusu oyunculara 21 yaş altı kategorisinde gelişmeleri ve oynamaları için daha geniş bir alan tanıma yönelimi çerçevesinde geliyor.

Hilal, Türk Yusuf Akçiçek ile Ağustos 2025'te Türk ekibi Fenerbahçe'den gelmek üzere dört sezonluk bir sözleşme imzalamıştı; Simon Bouabré'yi ise geçtiğimiz şubat ayında Neom'dan, 2029 yazına kadar sürecek bir sözleşmeyle kadrosuna katmıştı.

Bu düzenleme, Hilal'e genç yeteneklerle başa çıkma konusunda daha fazla esneklik tanıyor; zira kulüp, oyunculardan 21 yaş altı liginde yararlanabiliyor ve aynı zamanda onları A takıma yükseltme imkânını da elinde tutuyor. Böylece bu adım, "Ez-Zaim"in oyuncularını geliştirme ve kadrosu içinde geniş seçenekleri koruma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.