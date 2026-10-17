Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, son dönemde sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığından kurtulup tam olarak hazır hale gelmeye yaklaşan kaptanı Salem Al Dawsari'nin maçlara dönüşünü bekliyor.

Takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, Suudi Roshn Ligi'nin 10. haftasında oynanacak Al Hazm maçı öncesinde, oyuncunun karşılaşmada yer alıp almayacağına ilişkin kararı cumartesi günü yapılacak antrenmanda vermesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'da yayın yapan "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığına göre, 35 yaşındaki Al Dawsari, klasikoda Al Ittihad ile oynanan maç öncesinde geçirdiği ayak eklemi sakatlığından kurtulduktan sonra cuma günü takımla birlikte antrenmana çıktı ve maçlara dönmeye hazır hale geldi.

Al Hilal'in kaptanı, geçen sezonun sonundan bu yana süren bir aranın ardından o dönemde sahalara dönmeye hazırlanıyordu; ancak yeni sakatlığı dönüşünü bir kez daha erteledi.

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Salem Al Dawsari'nin hazır hale gelmesi, oyuncunun sahip olduğu deneyim ve büyük maçlarda çalımlarla, nüfuz etmelerle ya da gol fırsatı üretip gol atarak fark yaratma kabiliyeti göz önüne alındığında teknik ekibe önemli bir hücum alternatifi sunuyor. Al Hazm karşısında forma giyip giymeyeceğine dair nihai karar, Inzaghi'nin oyuncunun fiziksel durumunu ve maçı oynayabilme kapasitesini değerlendirmesine bağlı olacak; tam anlamıyla hazır olmadan aceleyle döndürülmesinden kaçınılacak.

Bir diğer olumlu gelişmede ise kaynak, sezon başından bu yana tedavi ve rehabilitasyon sürecinde birden fazla oyuncunun bulunduğu Al Hilal'in revirinin artık sakat oyunculardan arındığını ortaya koydu.

Al Hilal oyuncuları, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Al Sadd ile oynadıkları maçın ardından Katar'ın başkenti Doha'dan döndükten sonra günlük antrenmanlarını gerçekleştirdi. Inzaghi ise pazartesi günü Riyad'daki "Kingdom Arena" stadında oynanacak Al Hazm maçının hazırlıklarına başladı. Bu gelişme, Profesyonel Lig Birliği'nin geçen cuma oynanması planlanan Al Hilal - Al Riyadh maçını 19 Aralık'a ertelemesinin ardından yaşandı.

Al Hilal, oynadığı sekiz maçta 21 puan toplayarak dokuz maç oynayan Al Qadsiah'ın bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor ve Al Hazm karşılaşmasına Roshn Ligi'nin zirvesi üzerindeki baskıyı sürdürme hedefiyle çıkıyor.







