Inzaghi formayı verdi, Buffon'un oğlu ilk maçına çıktı

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Filippo Inzaghi, milli takımdan eski takım arkadaşı Gianluigi Buffon'un oğluna formayı verdi.

Gianluigi Buffon ve Filippo Inzaghi isimleri şüphesiz İtalyan futbol tarihinin unutulmaz figürleri. Milli takımda birlikte oynayan ikili, 2006 Dünya Kupası'nda zafere beraber koşmuştu.

Yıllar sonra ikilinin yolu bir kez daha kesişti. Filippo Inzaghi, Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Thomas Buffon'a ilk kez A takım şansı verdi. 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Serie B'de karşılaştıkları Spezia maçında sonradan oyuna dahil oldu.

84. dakikada sahaya çıkan Buffon A takım kariyerinde ilki gerçekleştirdi. Ancak yenik durumdaki takımına çare olamadı.

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Pisa, Spezia'ya 3-2 mağlup olurken Süper Lig'den tanıdığımız Olimpiu Morutan da maça sonradan dahil oldu.

Kulübünde ilk kez A takım formasını giyen Louis Buffon aynı zamanda U18 Çekya Milli Takımı'nın formasını da giyiyor. İtalyan futbolunun efsanesi babasına rağmen Louis şimdilik tercihini annesi Alena Seredova'nın ülkesinden yana kullandı. Oyuncunun A takım düzeyinde yeniden tercih yapma şansı olacak.